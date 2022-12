Hardik Pandya: 'जंगल भी हमारा, राज भी हमारा', श्रीलंका सीरीज से पहले हार्दिक की चेतावनी; सामने आया ये VIDEO

India vs Sri Lanka T20 Series: भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ 3 जनवरी से तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है. इसके बाद इतने मैचों की वनडे सीरीज भी होगी. भारत के नियमित कप्तान रोहित शर्मा चोटिल होने की वजह से बांग्लादेश के खिलाफ बीच सीरीज से बाहर हो गए. अभी वह पूरी तरह से फिट नहीं हैं. अब एक वीडियो सामने आया है, जिससे ये लग रहा है कि श्रीलंका सीरीज में हार्दिक पांड्या ही कप्तान होंगे.

सामने आया ये वीडियो

चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति को श्रीलंका के खिलाफ टीम चुनने का जिम्मा सौंपा गया है. टीम की घोषणा 27 दिसंबर तक हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में हार्दिक पांड्या को टीम की कमान सौंपी जा सकती है. टी20 सीरीज के लिए ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स का प्रोमो वायरल हो रहा है, जिसमें हार्दिक स्टेडियम में बैठे हुए नजर आ रहे हैं. वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जंगल हमारा है, तो राज भी हमारा होगा.

वीडियो के अंत में सीरीज के लिए पोस्टर भी दिखाया गया जिसमें एक तरफ श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका और दूसरी तरफ हार्दिक थे.

#Collab Jungle bhi hamara aur raj bhi hamara!#TeamIndia is ready to take on the Asian Champions in the Mastercard #INDvSL series!

Don't miss the live action from this rivalry from Jan 3 onwards, only on @StarSportsIndia & Disney+Hotstar pic.twitter.com/Hk8Ya8lPPm

— hardik pandya (@hardikpandya7) December 25, 2022