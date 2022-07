VIDEO: पूरन के रॉकेट थ्रो पर मात खा गए शुभमन गिल, तोहफे में दे दिया अपना विकेट

India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जा रहा है. इस मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल को जिस अंदाज में रन आउट किया, उसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.

पूरन के रॉकेट थ्रो पर मात खा गए शुभमन गिल

दरअसल, भारत की पारी का 18वां ओवर अल्जारी जोसेफ करने के लिए आए. इस ओवर की पहली गेंद पर भारतीय बल्लेबाजों को एक भी रन नहीं मिला. दूसरी गेंद पर शिखर धवन ने सिंगल लिया. इसकी अगली गेंद पर गिल ने दौड़कर दो रन जोड़े. ऐसे में जब गिल स्ट्राइक पर पहुंचे तब तक वह थक चुके थे. इसके बाद गेंदबाज ने गिल को ओवर की चौथी गेंद डाली.

Shubman Gill is run out by Nicholas Pooran.#WIvIND #INDvsWI pic.twitter.com/g0Es1n4or1

— (@Abdullah__Neaz) July 22, 2022