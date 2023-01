WATCH: ईशान किशन से सबके सामने दिग्गज क्रिकेटर ने पूछ लिया ये सवाल, VIDEO वायरल होने पर कटा बवाल!

Ishan Kishan Video Viral, IND vs NZ ODI : भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है. टीम इंडिया ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सीरीज के शुरुआती वनडे में 12 रनों से जीत दर्ज की. मैच के हीरो विस्फोटक ओपनर शुभमन गिल रहे जिन्होंने 149 गेंदों पर 19 चौके और 9 छक्के लगाते हुए 208 रन बनाए. इस मैच के बाद शुभमन गिल ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ एक वीडियो शूट किया जिसमें उनके साथ ईशान किशन भी मौजूद रहे.

गिल ने ईशान को छोड़ा पीछे

टीम इंडिया का अब अगला मुकाबला रायपुर में शनिवार को होना है, जब उसके सामने न्यूजीलैंड टीम होगी. सीरीज के दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया के लाइन-अप में तीन दोहरे शतकवीर होंगे- रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ईशान किशन. उनके अलावा एक दिग्गज क्रिकेटर - विराट कोहली जो महान सचिन तेंदुलकर के सर्वकालिक वनडे शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ चार कदम दूर हैं. 23 साल के गिल 50 ओवर के क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने अपने दोस्त ईशान किशन को पीछे छोड़ा. ईशान ने पिछले महीने 24 साल की उम्र में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा था.

डबल सेंचुरी के तुरंत बाद किशन ड्रॉप

दिलचस्प ही है कि ईशान किशन को दोहरा शतक लगाने के तुरंत बाद ही टीम से ड्रॉप कर दिया गया था. बाएं हाथ का यह बल्लेबाज श्रीलंका के खिलाफ पूरी वनडे सीरीज में भारत के लिए नहीं खेला. गिल को उनके आगे प्रमोट किया गया. केएल राहुल के व्यक्तिगत कारणों से तीन मैचों की सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होने के बाद ही न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में किशन ने भारतीय प्लेइंग-11 में वापसी की. किशन को हालांकि मध्य क्रम में बल्लेबाजी करनी पड़ी. गिल ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली.

200 के क्लब में नई एंट्री

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में डबल सेंचुरी लगाने वाले गिल और रोहित शर्मा ने एक वीडियो शूट किया. इसमें उनके साथ ईशान किशन भी मौजूद रहे. रोहित ने वीडियो में कहा, 'मेरे और ईशान की तरफ से मैं 200 के क्लब में आपका स्वागत करता हूं.' इसी बीच रोहित ने ईशान से सवाल पूछ लिया कि वह 200 स्कोर करने के बाद तीन मैच तक नहीं खेले. इसका वीडियो BCCI ने शेयर किया है.

Frame

ODI Double centurions

Expect a lot of fun, banter & insights when captain @ImRo45, @ishankishan51 & @ShubmanGill bond over the microphone By @ameyatilak

Full interview #TeamIndia | #INDvNZ https://t.co/rD2URvFIf9 pic.twitter.com/GHupnOMJax

— BCCI (@BCCI) January 19, 2023