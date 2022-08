IND vs WI: हार के बाद बढ़ी भारतीय टीम की टेंशन, तीसरे टी20 मैच में नहीं खेलेगा ये स्टार खिलाड़ी

India vs West Indies T20 Match: भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा. टीम इंडिया को 5 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी. इसी के साथ विंडीज टीम ने सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली. हार के बाद भी टीम इंडिया की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. भारतीय फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है, तीसरे टी20 मैच में भारत का एक स्टार खिलाड़ी नहीं खेल पाएगा. आइए जानते हैं, इस प्लेयर के बारे में.

बाहर हुआ ये स्टार खिलाड़ी

पहले मैच में भारतीय टीम तीन स्पिनर्स के साथ उतरी थी. वहीं, दूसरे मैच में रोहित शर्मा ने रवि बिश्नोई की जगह आवेश खान को मौका दिया. बीसीसीआई (BCCI) ने अपने ट्विटर हैंडल से बताया कि स्टार गेंदबाज हर्षल पटेल की वजह से तीसरे टी20 मैच से बाहर हो गए हैं. भारतीय टीम के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है. हर्षल पटेल (Harshal Patel) चोट की वजह से पहले और दूसरे टी20 मैच में नहीं खेल पाएं हैं.

Team News Harshal Patel has a rib injury and is unavailable for selection for the 2nd and 3rHe is being monitored by the BCCI medical team.#WIvIND

— BCCI (@BCCI) August 1, 2022