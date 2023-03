Video: इंदौर की टर्निंग पिच पर भड़के फैंस, तहस-नहस हुई भारत की पारी ; वायरल हुए ये मजेदार मीम्स

Indore Pitch: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की बॉर्डर गावस्कर सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है. इंदौर की टर्निंग पिच पर भारत की पारी तहस-नहस हो रही है. लंच से पहले ही टीम इंडिया के 82 रन पर 7 विकेट गिर चुके हैं. टेस्ट मैच के पहले ही दिन इंदौर की पिच पर जबरदस्त टर्न देखने को मिल रहा है. इंदौर के होलकर स्टेडियम में टीम इंडिया खुद अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है.

इंदौर की टर्निंग पिच पर भड़के फैंस

इंदौर की पिच पर टीम इंडिया का ऐसा बुरा हाल देखकर सोशल मीडिया पर फैंस ने जबरदस्त गुस्सा उतारा है. तीसरे टेस्ट मैच में इंदौर की टर्निंग पिच पर लंच से पहले ही कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, रवींद्र जडेजा, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और केएस भरत के बीच मानो पवेलियन लौटने की होड़ सी मच गई. लंच ब्रेक तक टीम इंडिया का स्कोर 26 ओवर में 84 रन पर 7 विकेट हो गया है. फैंस इंदौर की टर्निंग पिच पर टीम इंडिया का ऐसा बुरा हाल देखकर क्यूरेटर को जमकर कोस रहे हैं.

Ashwin, Jadeja and Axar after seeing the Indore pitch pic.twitter.com/DRAevtFuMX — Ankit Pathak (@ankit_acerbic) March 1, 2023

Only this guy can survive on Indore pitch pic.twitter.com/NzURn9hDjR — Gagan (@1no_aalsi_) March 1, 2023

— Diptiman Yadav (@Diptiman_yadav9) March 1, 2023

Leaked image of curator preparing Indore's pitch.. pic.twitter.com/M6804jnwGC — (@suppandiiii) March 1, 2023

N Lyon ko bhi Shane Warne Bana diya h Indore ki Pitch ne #INDvsAUS3rdTEST #INDvsAUSTest pic.twitter.com/3QSlWnsKeX — Tanay (@tanay_chawda1) March 1, 2023