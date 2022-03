IPL शुरू होते ही मचा बड़ा बवाल, तीन ही मैचों के बाद इस टीम को बैन करने की उठी मांग

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में हुई है. लीग के पहले ही मैच में सीएसके को केकेआर के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से मात दी. लेकिन इस मैच के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग बात को लेकर बवाल मच गया है. बता दें कि ट्विटर पर कुछ क्रिकेट फैंस एक टीम को बैन करने की बात कह रहे हैं.

ट्विटर पर कुछ फैंस कोलकाता नाइट राइडर्स को लगातार बैन करने की मांग कर रहे हैं. इसके पीछे का कारण अगर आप लोगों को पता चलेगा तो आप भी चौंक जाएंगे. दरअसल केकेआर पर बैन की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि उन्होंने कुलदीप यादव जैसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज को सालों तक बेंच पर बैठा कर रखा और फिर उन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया. फैंस का ये रिएक्शन उस वक्त आया जब दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए कुलदीप यादव ने पहले ही मैच में कमाल की गेंदबाजी की. जहां एक तरफ फैंस कुलदीप और दिल्ली कैपिटल्स की तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ केकेआर को ट्रोल भी बराबर किया जा रहा है.

KKR deserves to get banned for two years for the way they have handled Kuldeep.

Hate KKR for costing Kuldeep 3 years of his career.

Thrilled to see Kuldeep Yadav making a terrific start to #IPL2022 with 3 wickets in his first game.

No interest from the Indian team selectors, benched by KKR. Barely picked in the auction and he's repayed the faith instilled in him by DC.

Hope this goes on!#MIvDC

— Prasen Moudgal (@Prasen_m4299) March 27, 2022