IPL 2022 Mega Auction: कोहली ने जिसे टीम से निकाला, RCB ने उस घातक प्लेयर को लखपति से बनाया करोड़पति

नई दिल्ली: आईपीएल मेगा ऑक्शन का आयोजन अभी बेंगलोर में किया जा रहा है. आरसीबी ने एक खिलाड़ी को खरीदने के लिए बोली लगाई थी, तो उसी को खरीदने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद टीम भी अड़ गई, जिससे दोनों के बीच इस प्लेयर को खरीदने के लिए एक जंग दिखी. ये प्लेयर अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाना जाता है. इसी के दम पर आरसीबी ने आईपीएल 2021 में फाइनल तक का सफर तय किया था.

आरसीबी ने पिछले आईपीएल सीजन के हीरो रहे हर्षल पटेल को अपने खेमे में दोबारा शामिल कर लिया है. उन्होंने हर्षल पटेल को 10.75 करोड़ में अपने साथ जोड़ा है. हर्षल पटेल को खरीदने के लिए आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जबर्दस्त जंग में देखने को मिली. हर्षल पटेल इससे पहले भी आरसीबी टीम के लिए खेलते थे. हर्षल पटेल का बेस पाइज 2 करोड़ रुपये था.

- @HarshalPatel23 is sold to @RCBTweets for INR 10.75 Crore#TATAIPLAuction @TataCompanies

— IndianPremierLeague (@IPL) February 12, 2022