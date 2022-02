मुंबई इंडियंस ने इस खिलाड़ी के लिए लुटाए 15.25 करोड़, बच गया युवराज सिंह का रिकॉर्ड

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन (IPL 2022 Mega Auction) का आयोजन बेंगलोर में किया जा रहा है. मुंबई इंडियंस ने एक स्टार विकेटकीपर के लिए करोड़ों रुपये लुटा दिए हैं. इस खिलाड़ी के लिए मुंबई इंडियंस की टीम सभी से जंग करती हुई दिखाई दी. ये प्लेयर अपनी आतिशी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है और विकेटकीपिंग में भी ये खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी जैसा कमाल करता है.

ईशान किशन की बोली 2 करोड़ रुपये से शुरू हुई थी. उनके लिए मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटन्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद ने बोलियां लगाईं. अंत में मुंबई इंडियंस ने ही ईशान किशन को 15.25 करोड़ रुपये में खरीद लिया है. इसी के साथ युवराज सिंह का रिकॉर्ड बच गया है, जो कि 16 करोड़ के साथ सबसे महंगे भारतीय थे जिन्हें ऑक्शन में खरीदा गया था. ईशान किशन के लिए मुंबई ने बहुत ही बड़ी बोली लगाई है, उसने गुजराज टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद को पीछे छोड़ते हुए ईशान किशन को हासिल किया.

Wee sure you loved that bid @mipaltan

Welcome back to the Paltan @ishankishan51 pic.twitter.com/xwTbSi9z7b

— IndianPremierLeague (@IPL) February 12, 2022