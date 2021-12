IPL 2022: पिछले सीजन नहीं बिका था ये धाकड़ खिलाड़ी, इस बार लगेगी करोड़ों में बोली!

नई दिल्ली: आईपीएल मेगा ऑक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है. ऐसे में सभी फ्रेंचाइजियों की नजर हर खिलाड़ी पर है. सभी टीमें हर टूर्नामेंट पर नजर रख रही हैं कि कौन सा खिलाड़ी कहां बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है. ऐसे में एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने वाले एक धाकड़ बल्लेबाज पर बड़ी बोली लग सकती है. एशेज में इस बल्लेबाज ने अपने खेल से सभी का दिल जीत लिया है. आइए जानते हैं, इस खिलाड़ी के बारे में.

इस वक्त सारी दुनिया पर एशेज का खुमार छाया हुआ है. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एशेज में दो मैच जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल कर ली है. ऑस्ट्रेलिया की इस धमाकेदार जीत में मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) ने अहम भूमिका निभाई हैं. इस खिलाड़ी ने ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाए हैं. मार्नस बहुत ही शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने जमकर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं हैं. बॉलर्स इस बल्लेबाज से खौफ खाते हैं. एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में इस खिलाड़ी ने तूफानी शतक लगाया था, जिसके लिए इस प्लेयर को ‘मैन ऑफ द मैच’ अवॉर्ड मिला था. पिछले आईपीएल में इस खिलाड़ी को किसी ने भी नहीं खरीदा था, लेकिन आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में इस खिलाड़ी पर बड़ी बोली लग सकती है.



एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तूफानी प्रदर्शन करने के कारण ही मार्नस लाबुशेन आईसीसी द्वारा जारी रैकिंग में नंबर एक बैट्समैन बन गए हैं. दूसरे टेस्ट की पहली पारी में मार्नस ने 103 रन और दूसरी में आतिशी 51 रनों की पारी खेली थी. इस खिलाड़ी का बल्ला विपक्षी गेंदबाजों के खिलाफ जमकर बोल रहा है. सभी आईपीएल टीमों की नजर इस धाकड़ बल्लेबाज पर होगी. मार्नस को खरीदने के लिए टीमें कोई भी बोली लगा सकती हैं.

From being a concussion super-sub to becoming the No.1 ranked Test batter in the world, it has been quite a journey for Marnus Labuschagne https://t.co/ECFThTTnJL

— ICC (@ICC) December 23, 2021