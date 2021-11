IPL: जिन प्लेयर्स ने धोनी के साथ CSK को बनाया बेस्ट, उनको ही ड्रॉप कर टीम ने की नाइंसाफी

नई दिल्ली: आईपीएल के फैंस पूरी दुनिया में मौजूद हैं. ये दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लीग है. सीएसके की टीम आईपीएल की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक रही है. इस टीम ने 4 बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की है. सीएसके की टीम ने अपने चार खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है, लेकिन रिटेन होने वाली लिस्ट में उन दो खिलाड़ियों का नाम नहीं है, जिन्होंने सीएसके को कई बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी.

ESPNcricinfo के मुताबिक सीएसके की टीम ने बेहतरीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja),आईपीएल 2021 अपने खेल से सभी का दिल जीत लेने वाले ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) और इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली (Moeen Ali) को रिटेन कर लिया है. मोईन ने अपने शानदार बल्लेबाजी के साथ-साथ घातक गेंदबाजी से सीएसके को कई मैच जिताए हैं.

BREAKING: ESPNcricinfo understands that Chennai Super Kings have retained MS Dhoni, Ravindra Jadeja, Ruturaj Gaikwad and Moeen Ali ahead of the #IPL2022 mega auction.

https://t.co/AWohLjILXn pic.twitter.com/oJvkkZdhJh

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 29, 2021