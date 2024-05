IPL 2024: राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका, जोस बटलर आईपीएल से बाहर, RCB और KKR के लिए भी बुरी खबर

IPL 2024 Rajasthan Royals: आईपीएल 2024 के बीच राजस्थान रॉयल्स के लिए बुरी खबर आई है. उसके ओपनर बल्लेबाज जोस बटलर आईपीएल में आगे नहीं खेल पाएंगे. वह इंग्लैंड वापस लौट गए हैं. राजस्थान की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. उसके 12 मैचों में 16 अंक हैं. टीम का प्लेऑफ में पहुंचना करीब-करीब पक्का है. ऐसे में संजू सैमसन की टीम अहम मुकाबलों में बटलर को ज्यादा मिस करेगी.

बटलर क्यों इंग्लैंड लौटे?

बटलर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैं. उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए अपने देश वापस लौटना पड़ा है. इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 4 टी20 मैचों की सीरीज 22 मई को शुरू हो गई. राजस्थान रॉयल्स ने बटलर की विदाई का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उसने लिखा, ''हम आपको याद करेंगे, जोस भाई.''

बटलर का प्रदर्शन

बटलर के लिए आईपीएल का यह सीजन उतना अच्छा नहीं रहा. उन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेलीं. बटलर ने कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ शतक लगाकर टीम को यादगार जीत दिलाई थी. वह टॉप ऑर्डर में राजस्थान की टीम के अहम बल्लेबाज हैं. उन्होंने 11 मैचों में 359 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 39.89 और स्ट्राइक रेट 140.78 का रहा.

