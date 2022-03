IPL में जब दिग्गज कमेंटेटर ने महिला एंकर को गोद में उठा लिया, वो मोमेंट हो गया Live

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 की उलटी गिनती अब शुरू हो चुकी हैं. 26 मार्च से ये बड़ी क्रिकेट लीग भारत में ही शुरू होगी. आईपीएल में हर साल कुछ ना कुछ बेहतरीन नजारे देखने को मिलते हैं. जबकि कई बार इसी लीग में विवादित चीजें भी देखने को मिलती हैं. ऐसा ही एक थ्रोबैक किस्सा हम आपको अपनी इस खबर में बताने जा रहे हैं जहां एक बार एक कमेंटेटर ने दूसरी महिला एंकर को सरेआम अपनी गोदी में उठा लिया था.

न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर और दुनिया के सबसे पॉपुलर कमेंटेटर्स में से एक डैनी मॉरिसन को क्रिकेट का लगभग हर एक फैन जानता है. वो इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे पॉपुलर कमेंटेटर्स में से एक हैं. लेकिन मॉरिसन एक बार अपनी एक अजीब हरकत के चलते विवादों में आ गए थे. दरअसल मॉरिसन तब सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे थे, जब 2013 के IPL-6 में उन्होंने एंकर करिश्मा कोटक को गोद में उठा लिया था. टीवी शो एक्स्ट्रा इनिंग के दौरान दोनों ग्राउंड पर लाइव कमेंट्री कर रहे थे, तभी करिश्मा को उन्होंने डांस सिखाते-सिखाते गोद में उठा लिया, जिससे वो सरप्राइज्ड हो गई थीं. इस मामले के बाद वो काफी ट्रोल भी हुए थे.

@IPL #eit20 Lovely Anchor @karishmakotak surprise look as Danny Morrison suddenly lifts her pic.twitter.com/LnTRdLKAp4"

— Karishma Kotak (KK) (@karishmakotak) May 9, 2013