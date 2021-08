Video: James Anderson ने की ये घटिया हरकत, Ravichandran Ashwin की फोटो के किए थे टुकड़े-टुकड़े

नई दिल्ली: टीम इंडिया और इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत ने 151 रनों से जीत हासिल कर मेजबान टीम को घुटनों के बल गिरा दिया. लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान जीत दर्ज करना टीम इंडिया की बड़ी सफलता है. इस मुकाबले के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों में जोश की कमी नहीं थी और इसी वजह से मैदान पर प्लेयर्स के बीच कई बार गरमा गर्मी नजर आई.

अपने खिलाड़ियों के साथ बहस होता देख भारत के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) बहुत बार गुस्से में नजर आए और इंग्लैंड पर भड़के नजर आए. उनके इस अंदाज को कई लोगों ने सही कहा तो कई ने गलत. हालांकि मैदान पर खिलाड़ियों के बीच तनाव का माहौल तो कई बार देखा होगा और जब दो बड़ी टीमें खेल रही हो तो ये आम बात है. हालांकि इसी बीच इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) की एक वीडियो वायरल हो रही है.

भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों में हो रही टकरार के बीच जेम्स एंडरसन (James Anderson) की एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस वीडियो में वो एक भारतीय खिलाड़ी की तस्वीर के टुकड़े-टुकड़े करते नजर आ रहे हैं.

दरअसल ये वीडियो आईपीएल 2019 के दौरान का है जब रविचंद्रन अश्विन ने जोस बटलर को मांकडिंग किया था. उसके बाद एंडरसन (James Anderson) अश्विन की तस्वीर के टुकड़े-टुकड़े करते वक्त बेशर्मी से हंस भी रहे थे. खिलाड़ियों के बीच बहस होना अलग बात है लेकिन ऐसी हरकत करना शर्मनाक है. ये सीधे एक खिलाड़ी की खेल भावना को दर्शता है.

They do this. Then their supporters talk about Spirit of Cricket. Don't know how low can they go!

When I said Englishmen deserve getting those sledging from the Indians (Kohli & Bumrah specifically), I meant it and rightly so. pic.twitter.com/tJTUEao144

— Jaanvi(@ThatCric8Girl) August 18, 2021