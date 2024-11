SDM थप्पड़ कांड: बवाल मचा तो भागे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे प्रकट हुए नरेश मीणा, अब पुलिस क्या करेगी?

Tonk Violence: राजस्थान के टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में बवाल मचा हुआ है. एसडीएम अमित चौधरी से हाथापाई के मामले में अब प्रदेश भर में RAS अधिकारी पेन डाउन हड़ताल पर जा रहे हैं. गुरुवार 10 बजे एसोसिएशन की कोर बैटक होगी. उसके साथ पेन डाउन हड़ताल शुरू हो जाएगी. उधर, RAS के साथ अब IAS एसोसिएशन सहित अन्य कर्मचारी संगठनों ने भी मांग का समर्थन किया है. एसोसिएशन ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग की है.

मीडिया के सामने आए नरेश मीणा

इसी बीच थप्पड़कांड के बाद फरार हुए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा अब मीडिया नरेणा मीणा मीडिया के सामने प्रकट हो गए हैं. और कई बातों का खुलासा किया है. नरेश मीणा ने कैमरे के सामने कहा- पुलिस वालों ने ने मेरे साथियों और गांव वालों को पीटा. आंसू गैस के गोले छोड़े, मिर्ची बम फेंके. इससे मैं बेहोश हो गया था. तब मेरे साथी मुझे पांच किलोमीटर दूर खेतों में लेकर गए. यहां पुलिसवालों ने लोगों के घरों को तोड़. घर में घुसकर महिलाओं को मारा. बच्चे भी मिर्ची बम से बेहोश हुए. रातभर पुलिस ने गांव में ऐसा हुड़दंग मचाया है कि पूछो मत. जब नरेश से पूछा गया कि SDM को थप्पड़ मारना जायज था वो बोला- हां बिल्कुल जायज था.

आप देखें नरेश मीणा का वीडियो;-

#WATCH | Tonk Violence | Rajasthan: Independent candidate from Deoli-Uniara assembly constituency, Naresh Meena says, "SDM has no caste. I would've beaten him no matter what caste he belonged to... This is the only treatment to mend their ways... We did not do anything since… pic.twitter.com/tnfiVaFAGo

— ANI (@ANI) November 14, 2024