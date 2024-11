Chennai Doctor Stabbed: सात जगह चाकू मारा, फिर खून पोंछा और... चेन्नई में डॉक्टर पर हमले की इनसाइड स्टोरी

Chennai Crime News: चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में कैंसर विभाग के प्रमुख पर पर चाकू से हमला किया गया. हमला एक कैंसर मरीज के बेटे ने किया. डॉक्टर को सात जगह चाकू मारा गया जिससे उनका काफी खून बह गया. वह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी युवक अपनी मां को मिल रहे इलाज से कथित रूप से असंतुष्ट था. यह घटना चेन्नई के गिंडी स्थित कलैनार सेंटेनरी अस्पताल में हुई जिससे जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें विग्नेश नाम का युवक जाने-माने डॉक्टर और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉ. बालाजी जगन्नाथन पर हमले के बाद चाकू को ठिकाने लगाता नजर आ रहा है.

अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में क्या है?

सीसीटीवी फुटेज में, सफेद शर्ट पहने हुए व्यक्ति को अपराध के बाद चुपके से चाकू निकालते, उसे पोंछते और फिर अपने दाहिनी ओर छिपाते हुए देखा जा सकता है. फिर वह शांति से चलता है और हथियार को फेंक देता है. वीडियो में पीछे से चीखने की आवाज आ रही है. एक सिक्योरिटी गार्ड विग्नेश की ओर इशारा करके कहता है, 'उसने उसे काट दिया'. लोग भी 'पकड़ो-पकड़ो' का शोर मचाते हैं.

फुटेज में विग्नेश को सुरक्षाकर्मियों से बहस करते हुए दिखाया गया है, जबकि गार्ड उसे रोक रहे हैं और वहां मौजूद लोग गुस्से में हैं. जब एक राहगीर उसे पीटना शुरू करता है, तो एक महिला उसे रोकने के लिए आगे आती है. विग्नेश ने भागने की कोशिश की लेकिन उसे पकड़ लिया गया और बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. उसे सैदापेट कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

TRIGGER WARNING : Here's the video as recorded in Kalaignar Centenary Super Speciality Hospital in Chennai after Dr. Balaji Jagannathan was stabbed ‼️

The guy in white shirt can been seen throwing the weapon (knife) away and trying to escape after stabbing the Doctor. He… pic.twitter.com/OVtuFdyXdf

— Dr. Abhinaba Pal (@abhinabavlogs) November 13, 2024