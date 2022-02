PCB पर इस खिलाड़ी के पैसे हड़पने का आरोप, बीच में PSL छोड़कर चला गया प्लेयर

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलियाई स्टार ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर ने बीच मे ही पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ने का फैसला कर लिया है. इस खबर से पूरा क्रिकेट जगत हैरान है. फॉकनर ने अपने पीएसएल छोड़ने का कारण बताते हुए कहा कि पीसीबी ने उन्हें उनके पूरे पैसे नहीं दिए. उन्होंने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

पाकिस्तान सुपर लीग टी-20 टूर्नामेंट में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. पीएसएल की क्वेटा ग्लैडिएटर्स टीम की तरफ से खलने वाले ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर पीसीएल के करार का सम्मान ना करने और करार के मुताबिक पैसे ना देने और झूठ बोलने का आरोप लगा कर पीसीएल टी-20 टूर्नामेंट बीच में ही छोड़ने का फैसला किया है.

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने ट्वीट कर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस से माफी मांगते हुए लिखा कि वो पीसीएल के बचे हुए 2 मैच नहीं खेलेंगे और टूर्नामेंट को बीच मे ही छोड़ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके साथ हुए पीसीएल के करार और पेमेंट का सम्मान नही कर रहा है. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीसीबी ने पूरे समय उनसे झूठ बोला. जेम्स फॉकनर ने लिखा कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आये लेकिन पीसीबी और पीएसएल के अधिकारियों ने उनके साथ गलत बर्ताव किया.

1/2

I apologise to the Pakistan cricket fans.

But unfortunately I’ve had to withdraw from the last 2 matches and leave the @thePSLt20 due to the @TheRealPCB not honouring my contractual agreement/payments.

I’ve been here the whole duration and they have continued to lie to me.

— James Faulkner (@JamesFaulkner44) February 19, 2022