बुमराह ने खोला राज, सबसे ज्यादा भाता है क्रिकेट का ये फॉर्मेट

नई दिल्ली. भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने वैसे तो क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से नाम कमाया है, लेकिन उन पर टी20 और वनडे में ज्यादा सफल होने का ठप्पा ही लगता रहा है. लेकिन इस गेंदबाज के इन दोनों फॉर्मेट के बजाय टेस्ट क्रिकेट ज्यादा पसंद है, क्योंकि वहां गेंदबाज को ज्यादा आजादी के साथ गेंदबाजी करने और अपने हुनर को दिखाने का मौका मिलता है. बुमराह ने अपनी ये पसंद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC)के लाइव पॉडकास्ट में वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज इयान बिशप (Ian Bishop) और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर शान पोलाक (Shaun Pollock) के साथ बात करते हुए बताई. बुमराह ने दोनों पूर्व दिग्गजों के सामने अपनी जिंदगी के कई राज बताए.

Among a variety of other topics discussed, @Jaspritbumrah93 spoke to @irbishi and @7polly7 about his favourite format.

