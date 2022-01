इस प्लेयर ने भावुक मैसेज देकर टीम में आने की लगाई गुहार, पिघलेगा सेलेक्टर्स का दिल?

नई दिल्ली: भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है. टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीत चुकी है. इस दौरे पर घरेलू टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले एक धातक गेंदबाज को शामिल नहीं किया गया है. इस खिलाड़ी ने अब अपने ट्विटर अकाउंट से एक इमोनशनल मैसेज शेयर किया है.

टीम इंडिया के लिए साउथ अफ्रीका (South Africa) दौरे पर जयदेव उनादकट (Jaydev Unadkat) को भारत की टीम में जगह नहीं मिली है. जयदेव टीम इंडिया के स्टार गेंदबाजों में शुमार रहे हैं. उनकी गेंदों को खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है. सौराष्ट्र की तरफ से खेलने वाले जयदेव ने घरेलू टूर्नामेंट में तूफानी खेल का नजारा पेश किया था. ऐसे में उनका साउथ अफ्रीका दौरे पर नहीं चुना जाना बड़े सवाल खड़े करता है.

जयदेव उनादकट ने रणजी ट्रॉफी में घातक गेंदबाजी से सभी का दिल जीत लिया था. उनकी धीमी गति पर विकेट लेने की कला से सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं. उनादकट ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेले 89 मैच में 327 विकेट विकेट लिए हैं और लिस्ट ए क्रिकेट में 106 मैच खेलते हुए 149 विकेट झटके हैं, वो सौराष्ट्र की तरफ से खेलते हैं और सौराष्ट्र (Saurashtra) मौजूदा रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) चैंपियन है. बीसीसीआई ने सोमवार को कोराना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रणजी ट्रॉफी को लगातार दूसरे साल स्थगित करने का फैसला किया है.

जयदेव उनादकट ने ट्विटर (Twitter) पर बहुत ही इमोशनल मैसेज लिखा है. ये मैसेज पढ़कर आपका दिल भी पसीज जाएगा. वह खुद टीम में वापसी की मांग कर रहे हैं. उन्होंने लिखा, 'डियर रेड बॉल, मुझे एक और मौका दो. मैं वादा करता हुं कि इस बार अपने प्रदर्शन से गर्व महसूस कराऊंगा,' उनाटकट ने भारत के लिए 1 टेस्ट मैच के अलावा 7 वनडे और 10 टी-20 मैच भी खेले हैं. इसमें उन्होंने 22 विकेट लिए हैं. आईपीएल (IPL) में वो राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की तरफ से खेलते हैं. इस बार राजस्थान की टीम ने उन्हें रिटेन नहीं किया है. वह पिछले 3 साल से टी20 क्रिकेट से बाहर चल रहे हैं. वहीं, उन्होंने अपना एकमात्र टेस्ट मैच 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था.

Dear red ball, please give me one more chance.. I’ll make you proud, promise! pic.twitter.com/ThPUOpRlyR

— Jaydev Unadkat (@JUnadkat) January 4, 2022