जिमी नीशम ने सचिन का गलत नाम लेने पर ट्रंप को किया Troll, कहा- नफरत के और भी कारण हैं

नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का गलत उच्चारण कर बुरे फंस गए हैं. उन्हें क्रिकेट फैंस तो ट्रोल कर ही रहे थे, आईसीसी ने भी उनके मजे ले लिया. और अब न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जिमी नीशम (Jimmy Neesham) ने भी सचिन के बहाने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है.

डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ इस समय भारत दौरे पर हैं. ट्रंप ने सोमवार को मोटेरा स्टेडियम में एक लाख से अधिक लोगों को संबोधित किया. उन्होंने सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और विराट कोहली (Virat Kohli) की तारीफ की और उन्हें महान क्रिकेटर बताया.

डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान सचिन का नाम सही ढंग से नहीं ले सके और ट्रोल हो गए. ट्रंप ने कहा कि वे ऐसे देश में हैं जिसने दुनिया को सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे महान क्रिकेटर दिए. उन्होंने इस दौरान सचिन की जगह ‘सूचिन’ कह दिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने ट्रंप के उच्चारण को लेकर मजाक करना शुरू कर दिया.

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिमी नीशम (James Neesham) भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप या सचिन तेंदुलकर का नाम लिए बिना इस मामले पर ट्वीट किया. नीशम ने लिखा, ‘अगर किसी व्यक्ति ने कोई नाम पहले नहीं सुना है और इस कारण उसने गलत उच्चारण कर दिया तो इसके लिए उससे नफरत क्यों करें. और खासकर तब, जब उससे नफरत करने के कई-कई कारण पहले से मौजूद हैं.’

Why hate someone for the pronunciation of names they’ve never heard before when there are so, so, so many better reasons to hate them?

— Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) February 25, 2020