इंटरनेशनल मैच के दौरान दर्शकों ने दी 2 क्रिकेटर्स को गालियां, देखिए VIRAL VIDEO

सिडनी: इंग्लैंड (England) के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) ने खुद को और बेन स्टोक्स (Ben Stokes) को टी ब्रेक (Tea Break) के दौरान गाली देने वाले फैंस को लेकर कहा कि कई बार लोग हदें पार कर जाते हैं.

सिडनी टेस्ट (Sydney Test) के तीसरे दिन 36/4 के बाद जॉनी बेयरस्टो (103*) ने बेन स्टोक्स (66) के साथ 5वें विकेट के लिए 128 रनों की साझेदारी की और बाद में मार्क वुड (39) के साथ छठे विकेट के लिए 72 रन जोड़े. इसी के साथ उन्होंने अपना 7वां टेस्ट शतक बनाया. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 258/7 रन बनाए, फिर भी वो ऑस्ट्रेलिया से 158 रनों से पीछे है.



इस बीच चाय ब्रेक (Tea Break) के दौरान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) और जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तब कुछ फैंस ने उन्हें अपशब्द कहे. इस बात की पुष्टि सिडनी मॉनिर्ंग हेराल्ड से मिले एक वीडियो में की गई है.

The Sydney Test has been marred by crowd abuse for the second year in a row, with England stars Ben Stokes and Jonny Bairstow reacting angrily after being sledged on Friday. Read the full story: https://t.co/OkOsCV7vuW pic.twitter.com/4FdamS2BCA

