धोखे का शिकार हुआ ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, इंग्लिश फैन ने इस जुर्म के 'कबूलनामे' पर ले लिया साइन

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (Australia vs England) के बीच खेले गए एशेज टेस्ट सीरीज (Ashes Test Series) के पहले मैच के दौरान कंगारू पेसर जोश हेजलवुड (Josh Hazlewood) के साथ एक ऐसी घटना हुई जो शायद वो जिंदगीभर नहीं भूल पाएंगे, दरअसल एक इंग्लिश फैन ने उनके साथ तगड़ा प्रैंक कर दिया.

ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा (Gabba) मैदान में जब पहले टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया (Australia) के खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे थे, तब तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड (Josh Hazlewood) बाउंड्री के पास मौजूद थे, तभी एक इंग्लिश फैंस ने उनके साथ जबरदस्त मजाक किया.



इंग्लिश फैन ने किया तगड़ा प्रैंक

इंग्लैंड क्रिकेट टीम (England Cricket Team) की फैन आर्मी जिसे 'बार्मी आर्मी' (Barmy Army) के नाम से भी जाना जाता है, उसके एक सदस्य ने बाउंड्री पर मौजूद जोश हेजलवुड (Josh Hazlewood) से उनके ही फोटो पर ऑटोग्राफ की गुजारिश की, तेज गेंदबाज ने तुरंत फैन की ख्वाहिश पूरी की, लेकिन एक बड़ी गलती कर डाली.

दरअसल जोश हेजलवुड (Josh Hazlewood) ने जहां अपने दस्तख्त किए थे उस पर लिखा था, 'मैं जोश हेजलवुड ये कसम खाता हूं कि मुझे पता था कि वो एक सैंडपेपर था.' 'बार्मी आर्मी' (Barmy Army) ने इस ऑटोग्राफ को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'जोश हेडलवुड ने अभी तुरंत बाउंड्री के पास ये साइन किया है, हम ये बात जानते थे'

Josh Hazlewood just signed this on the boundary, we knew it #Ashes pic.twitter.com/Nvx5Llz7ut

— England’s Barmy Army (@TheBarmyArmy) December 11, 2021