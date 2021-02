Farmers Protest पर अब आया Kapil Dev का बयान, देश को बताया सबसे अहम

नई दिल्ली: पॉप स्टार रिआना (Rihanna) के ट्वीट के बाद काफी बवाल मचा. विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर समेत कई दिग्गजों ने देश की एकजुटता को लेकर बात की है. वहीं इरफान पठान और संदीप शर्मा जैसे खिलाड़ियों ने अमेरिकी सिंगर का सपोर्ट किया है. इस बीच कपिल देव (Kapil Dev) ने बड़ी बात कही है.

कपिल देव (Kapil Dev) ने ट्ववीट करते हुए कहा, 'मैं भारत से प्यार करता हूं. मै उम्मीद करता हूं कि किसानों और सरकार के बीच टकराव जल्द से जल्द खत्म हो. एक्सपर्ट को फैसला लेने दें. एक बात साफ है कि देश सर्वोच्च है. साथ ही साथ मैं भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ी कामयाबी के लिए शुभकानाएं देता हूं. जय हिंद.'

I simply love India , I wish the tiff between Farmers and Govt gets resolved ASAP.

Let the experts take a call.

One thing for sure is supreme

ALSO I WISH MY INDIAN CRICKET TEAM A GRAND SUCCESS IN THE UPCOMING SERIES AGAINST ENGLAND

Jai Hind

— Kapil Dev (@therealkapildev) February 4, 2021