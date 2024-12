KKR के 23 करोड़ी प्लेयर का कमाल, सेमीफाइनल में पहुंचा मध्य प्रदेश, जयदेव उनादकट का टूटा सपना

Syed Mushtaq Ali Trophy Madhya Pradesh vs Saurashtra Quarter Final: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश ने शानदार जीत हासिल की. उसने अलूर के केएससीए क्रिकेट ग्राउंड में सौराष्ट्र की टीम को हरा दिया. रजत पाटीदार की कप्तानी वाली टीम ने विपक्षी को कोई मौका नहीं दिया और मुकाबले को अपने नाम कर लिया. उसके लिए वेंकटेश अय्यर ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. वेंकटेश को पिछले महीने आईपीएल मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइटराइडर्स ने 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा है.

चिराग जानी की तूफानी बैटिंग

मैच में मध्य प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया. सौराष्ट्र ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 173 रन का बड़ा स्कोर बनाया. उसके लिए चिराग जानी ने सबसे ज्यादा 80 रन बनाए. 45 गेंद की पारी में वह नाबाद रहे. उन्होंने 8 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए. चिराग जानी का स्ट्राइक रेट 177.78 का रहा. उनके अलावा टीम का कोई अन्य बल्लेबाज 20 रन के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाया. हार्विक देसाई ने 17, प्रेरक मांकड़ ने 16, विश्वराज जडेजा ने 15, समर गज्जर ने 11 औ रुचित अहिर ने 10 रन बनाए. जय गोहिल 17 रन बनाकर नाबाद रहे. तरंग गोहेल खाता नहीं खोल पाए. मध्य प्रदेश के लिए वेंकटेश अय्यर ने 3 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए. उनके साथ-साथ आवेश खान ने भी 2 विकेट अपने काम किए.

वेंकटेश ने मैच को किया फिनिश

174 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी मध्य प्रदेश की टीम ने तूफानी शुरुआत की. उसने 32 गेंद पर ही 46 रन ठोक दिए. अंकुर पवार ने छठे ओवर की दूसरी गेंद पर हर्ष गवली को आउट कर मध्य प्रदेश की टीम को पहला झटका दिया. हर्ष ने 11 गेंद पर 11 रन बनाए. उनके बाद अर्पित गौड़ 29 गेंद पर 42 रन बनाकर आउट हुए. सुभ्रांषु सेनापति ने 16 गेंद पर 24 और कप्तान रजत पाटीदार ने 18 गेंद पर 28 रन बनाए. वेंकटेश अय्यर 33 गेंद पर 38 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने 2 चौके और एक छक्का लगाया. हरप्रीत सिंह भाटिया ने 9 गेंद पर नाबाद 22 रन बनाए. अय्यर ने एक छोर संभाले रखा और मैच को समाप्त किया. सौराष्ट्र के लिए कप्तान जयदेव उनादकट, अंकुर पवार, चिराग जानी, प्रेरक मांकड़ ने एक-एक विकेट अपने नाम किए.

