KL Rahul: भारत के पूर्व कोच ने सरेआम कर दी केएल राहुल को टीम से बाहर करने की मांग, लगाए पक्षपात के आरोप

KL Rahul Performance in Nagpur Test: टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. नागपुर के वीसीए स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारत ने शनिवार को तीसरे ही दिन पारी और 132 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस बीच एक खिलाड़ी को टीम इंडिया से बाहर करने की मांग उठ रही है. ये मांग किसी और देश के खिलाड़ी ने नहीं, बल्कि भारत के ही पूर्व गेंदबाजी कोच ने उठाई है.

टीम इंडिया ने तीसरे दिन ही दर्ज की जीत

अनुभवी ओपनर रोहित शर्मा के नेतृत्व में खेल रही भारतीय टीम ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज के शुरुआती मैच में ऑस्ट्रेलिया को तीसरे ही दिन हरा दिया. भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का खेल दिखाते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहली पारी 177 रन पर समेट दी. इसके बाद भारतीय टीम ने कप्तान रोहित शर्मा (120) के शतक और रवींद्र जडेजा (70) व अक्षर पटेल (84) की दमदार पारियों की बदौलत 400 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में सिर्फ 91 रन पर ढेर हो गया. धुरंधर ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया जिन्होंने 70 रन बनाए और दोनों पारियों में कुल 7 विकेट झटके.

राहुल को टीम से बाहर करने की मांग

मैच के परिणाम के बाद भारत के पूर्व गेंदबाजी कोच वेंकटेश प्रसाद ने कई ट्वीट किए. उन्होंने भारतीय ओपनर और टेस्ट सीरीज में उप-कप्तानी संभाल रहे केएल राहुल को बाहर करने की मांग उठाई. प्रसाद ने कहा, 'राहुल की प्रतिभा और क्षमता का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन दुख की बात है कि उनका प्रदर्शन काफी नीचे रहा है. 46 टेस्ट के बाद 34 का औसत और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 8 साल से ज्यादा के बाद ऐसा एवरेज सामान्य है. बहुत से ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोच सकते जिन्हें इतने मौके दिए गए हैं.'

पक्षपात के भी लगाए आरोप

वेंकटेश इतने पर ही नहीं रुके. उन्होंने राहुल को टीम में शामिल करने को लेकर पक्षपात के आरोप लगा दिए. वेंकटेश ने एक ट्वीट में लिखा, 'शुभमन गिल शानदार फॉर्म में हैं, सरफराज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शतक ठोक रहे हैं और कई ऐसे हैं जो राहुल से आगे एक मौके के हकदार हैं. कुछ भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें सफल होने तक अंतहीन मौके दिए जाते हैं जबकि कुछ को इसकी अनुमति नहीं होती. राहुल का चयन प्रदर्शन के आधार पर नहीं बल्कि पक्षपात के आधार पर हुआ है.'

Rahul’s selection is not based on performance but favouritism . Has been Consistently inconsistent and for someone who has been around for 8 years not converted potential into performances.

One of the reasons why many ex-cricketers aren’t vocal despite seeing such favouritism..

— Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) February 11, 2023