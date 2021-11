IPL 2022 Mega Auction के लिए हुई बड़ी भविष्यवाणी, इस धाकड़ बल्लेबाज पर लगेगी 20 करोड़ की बोली!

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 के मेगा आक्शन (IPL 2022 Mega Auction) की तारीखों का ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन सभी फ्रेंचाइजी अगले सीजन की तैयारियों में जुट गई क्योंकि अबकी बार उन्हें 2 नई टीमों का सामना करना पड़ेगा. भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने बड़ी भविष्यवाणी की है. उन्होंने एक बल्लेबाज का नाम बताया है, जो 20 करोड़ से ज्यादा में बिक सकता है.

आईपीएल 2022 (IPL 2022) के लिए नए सिरे से खिलाड़ियों की बोली लगाई जाएगी, हालांकि कुछ क्रिकेटर्स पहले से ही रिटेन किए जाएंगे. अहमदाबाद (Ahmedabad) और लखनऊ (Lucknow) के तौर पर टूर्नामेंट से नई टीमें जुड़ चुकी हैं. इन दोनों फ्रेंचाइजियों को कुछ प्लेयर्स पहले से ही खरीदने की छूट मिल सकती है.

भारत के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने आईपीएल मेगा ऑक्शन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. उन्होंने ट्वीट किया, 'अगर केएल राहुल मेगा ऑक्शन में जाते हैं और अगर ड्रॉफ्ट सिस्टम में किसी खिलाड़ी की सेलरी फिक्स नहीं होती है, तो केएल राहुल आसानी से मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी होंगे. 20 करोड़ प्लस.'

If KL Rahul ends up in the auction…and if the draft system doesn’t put a ceiling on a player’s salary…he will easily be the most expensive player in the upcoming auction. 20 Crore .

— Aakash Chopra (@cricketaakash) November 19, 2021