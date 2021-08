KL Rahul की वजह से इस भारतीय क्रिकेटर के टेस्ट करियर पर लग सकता है ब्रेक

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज (IND vs ENG Test Series) में सलामी बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया, लेकिन इसकी वजह वो अपनी ही टीम के एक बल्लेबाज के लिए टेंशन का सबब बन गए हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज की 4 पारियों में केएल राहुल (KL Rahul) ने कुल 244 रन बनाए हैं. इस विकेटकीपर-बल्लेबाज की हर तरफ तरीफ हो रही है. उन्होंने 2019 के बाद पहली बार टेस्ट टीम में वापसी की और इस मौके को जमकर भुनाया. उन्होंने भारतीय टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है.



लॉर्ड्स टेस्ट (Lord's Test) की पहली पारी में केएल राहुल (KL Rahul) ने 250 गेंदों में संयम से खेलते हुए 129 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 12 चौके और 1 सिक्स लगाया. राहुल के इस बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया (Team India) ने जीत की स्क्रिप्ट लिखी. राहुल को इस सेंचुरी के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया. उन्होंने इस स्टेडियम के ऑनर्स बोर्ड में भी अपना नाम लिखा लिया.

Three players have made the Lord's Honours Boards so far this Test.

Will anyone join them today? #LoveLords | #ENGvIND pic.twitter.com/2bTFttbyTF

— Lord's Cricket Ground (@HomeOfCricket) August 15, 2021