MS Dhoni: 'भाग्य है मेरा मैं एक भारतीय हूं', 15 अगस्त से पहले धोनी ने DP बदलकर दिया ये खास मैसेज

MS Dhoni Har Ghar Tiranga: भारत के पूर्व खिलाड़ी और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के लिए फेमस हैं. धोनी सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं. देश आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है. भारत सरकार की अपील पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. इसी कड़ी के तहत सभी देशवासी अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तिरंगे की DP लगा रहे हैं. अब स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रोफाइल बदल लिया है.

MS Dhoni ने बदला प्रोफाइल

महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं. अब धोनी ने देशभक्ति दिखाने के लिए अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल तस्वीर को तिरंगे में बदल दिया. जिस पर उन्होंने लिखा है कि भाग्य है मेरा मैं भारतीय हूं. नी के इंस्टाग्राम पर 39 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, वहीं धोनी सिर्फ चार ही लोगों को फॉलों करते हैं.

MS Dhoni changes his Instagram DP for Independence Day. pic.twitter.com/Ucznok9OFg

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 12, 2022