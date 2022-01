IPL 2022: Lucknow के नए नाम को लेकर हुआ बवाल, भिड़ गई ये IPL टीम, कहा-मार्क किधर है

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इसमें 10 टीमें खेलते हुए दिखाई देंगी. लखनऊ टीम ने सोशल मीडिया पर अपने नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस नाम की वजह से लखनऊ टीम के साथ एक दूसरी आईपीएल टीम जंग करती हुई दिखाई दे रही है.

लखनऊ टीम इस साल आईपीएल से जुड़ी नई टीम है. लखनऊ ने अपना नया नाम लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) रखा है. इस टीम का मालिकाना हक आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के पास है. गोयनका ग्रुप के पास ही 2017 में राइजिंग सुपर जायंट्स के पास था. जब ट्विटर पर लखनऊ टीम ने अपने नाम का ऐलान किया है. तभी राजस्थान रॉयल्स टीम ने लखनऊ के नए नाम पर चुटकी लेते हुए अंदाज अपना -अपना फिल्म का फेमस डॉयलॉग मीम के तौर पर पोस्ट किया कि मार्क इधर है. लखनऊ टीम ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा कि हमने दो सालों में आपको बहुत ही मिश किया. आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीम पर फिक्सिंग की वजह से दो साल बैन लगा था. लखनऊ के नाम उनके पुरानी टीम राइजिंग सुपर जांयट्स का पुट नजर आता है.

With all due respect, we missed you those 2 years. https://t.co/FR0PzZKZA0

— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) January 24, 2022