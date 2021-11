न्यूजीलैंड के इस खिलाड़ी की बल्ले-बल्ले, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ बना रनों का बादशाह

नई दिल्ली: टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे के कप्तान विराट कोहली की गिनती दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में होती है. उनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, लेकिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी दूसरे टी20 मैच में उनका एक रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने धवस्त कर दिया है. आइए जानते हैं, उस रिकॉर्ड के बारे में.

दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल जब बल्लेबाजी करने आए, तो उनके नाम टी20 क्रिकेट में 3217 रन थे. उन्हें भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से आगे निकलने के लिए सिर्फ 11 रनों की दरकरार थी. इस मैच में गुप्टिल ने 15 गेंदों पर तूफानी 31 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे. वह पांचवे ओवर में दीपक चाहर की गेंद पर ऋषभ पंत को कैच देकर आउट हो गए. 11 रन बनाने के साथ ही वो टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उनके नाम अब 107 पारियों में 3248 रन हो गए हैं.

#StatChat | @Martyguptill goes top in Men's T20Is! Guptill's 31 tonight in Ranchi moved him ahead of Inidia's Virat Kohli on the international T20 run scoring ladder. LIVE scoring https://t.co/GxGlAHWia2 #INDvNZ pic.twitter.com/MEsH7j0yag

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 19, 2021