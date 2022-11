T20 World Cup: T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय फैंस जरूरी, इस दिग्गज ने बयान से जीता पूरे हिंदुस्तान का दिल!

Indian Team For T20 World Cup 2022: भारत में हमेशा से ही क्रिकेट को एक धर्म माना जाता है. जब भी ICC का कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो भारतीय क्रिकेट फैंस बहुत उत्साहित होते हैं. टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है. टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के अपने आखिरी मुकाबले में जिम्बाब्वे को 71 रनों से शिकस्त दी. भारतीय टीम ने ग्रुप-2 में टॉप करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है. अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और खिलाड़ी माइकल वॉन ने भारतीय फैंस के लिए बड़ी बात कही है.

Michael Vaughan ने कही ये बात

भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2022 में सुपर-12 का मुकाबला मेलबर्न के मैदान पर खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने शानदार अंदाज में जीत दर्ज की. 9000 दर्शकों की क्षमता वाला मेलबर्न स्टेडियम पूरी तरह से भारतीय फैंस से भरा हुआ था. इस पर इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भीड़ विश्व खेल को बस याद दिलाता है कि भारत खेल के लिए कितना महत्वपूर्ण है. इसके बाद उन्होंने हैश टैग ICC T20 World Cup 2022 भी लिखा.'

The Crowd at the MCG .. Just a reminder to the World game how important India are for the game .. !!! #ICCWorldCup2022

