पाकिस्तान की हार के बावजूद भी ये खिलाड़ी बना सबकी आंखों का तारा, जानिए वजह

नई दिल्ली: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) के दूसरे सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान (Pakistan) को ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से हरा दिया था. पाकिस्तान की हार के बावजूद पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की खूब चर्चा हो रही है.

पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 52 गेंदों पर 67 रन बनाए हैं. उनकी इस पारी में 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे. रिजवान ने बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक लगाए. इसी पारी के साथ वो एक साल में टी20 क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने.

पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने सेमीफाइनल में बड़ी पारी खेली. उनकी इस पारी के पीछे एक बड़ी घटना जुड़ी हुई है, जिसे जानकर आप इमोशनल हो सकते हैं. रिजवान सेमीफाइनल मैच से दो दिन पहले आईसीयू में भर्ती थे. हैरानी की बात ये है लोगों को पता ही नहीं था कि रिजवान अस्पताल में भर्ती थे. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाद शोएब अख्तर ने खुद रिजवान की फोटो के साथ ट्वीट किया है. पाकिस्तान के बैटिंग सलाहकार मैथ्यू हेडन ने खुद इस बात का खुलासा किया है

Can you imagine this guy played for his country today & gave his best.

He was in the hospital last two days.

Massive respect @iMRizwanPak .

Hero. pic.twitter.com/kdpYukcm5I

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 11, 2021