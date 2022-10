Team India: 'मेहनत रंग ला रही है...' इस भारतीय क्रिकेटर ने अपने अच्छे प्रदर्शन के बाद फैंस पर भी लुटाया प्यार

Mohammad Shami, IND vs AUS Warm Up Match: भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप-2022 के वॉर्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराया. इस मैच में एक वक्त तक ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह दबदबा बना लिया था और जीत की तरफ उसके कदम बढ़ रहे थे लेकिन पेसर मोहम्मद शमी के ओवर ने रुख ही बदल दिया. ब्रिसबेन में खेले गए इस मैच में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कमाल का प्रदर्शन किया और अपने सिर्फ एक ही ओवर में तीन विकेट झटके.

भारत ने जीता वॉर्म-अप मैच

भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक अंदाज में हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने सात विकेट पर 186 रन का अच्छा स्कोर बनाया. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन बना लिए थे, लेकिन मोहम्मद शमी के अंतिम ओवर ने रुख ही बदल दिया. शमी ने अंतिम ओवर में आखिरी ओवर की शुरुआती दो गेंदों पर 4 रन दिए और फिर अंतिम चार गेंदों पर चार विकेट लिए. ऑस्ट्रेलियाई टीम 180 रन पर ऑलआउट हो गई.

शमी ने फैंस को कहा शुक्रिया

कप्तान रोहित शर्मा ने शमी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिसबेन में खेले गए इस मैच में केवल एक ही ओवर दिया. शमी के इसी ओवर में ही मैच का फैसला हुआ. शमी ने बाद में फैंस को शुक्रिया कहा और अपनी मेहनत का भी जिक्र किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'आप सभी के प्यार और समर्थन का बहुत शुक्रिया. कड़ी मेहनत रंग ला रही है. मैदान पर वापसी करते हुए बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं.'

Thank you everyone for your love and support. The hard work is paying off. Just feels great to be back on the field, playing for #TeamIndia. Onwards and upwards.#mdshami11 pic.twitter.com/xmLNOKDSZ7

— Mohammad Shami (@MdShami11) October 17, 2022