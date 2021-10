IND vs PAK: मोहम्मद शमी के सपोर्ट में तेंदुलकर और राहुल गांधी, 'लाला' पर जमकर बरसाया प्यार

दुबई: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ टीम इंडिया (Team India) की 10 विकेट से करारी शिकस्त के बाद मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) क्रिकेट फैंस के निशाने पर हैं.

बेहद महंगे साबित हुए शमी

भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के मुकाबले में पेस गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) सबसे महंगे साबित हुए उन्होंने 3.5 ओवर में 11.21 की इकॉनमी रेट से 43 रन लुटाए. यही बात कई क्रिकेट फैंस को नागवार गुजरी और फिर शमी ने को ऑनलाइन ट्रोल किया जाने लगा.

यह भी देखें- Viral Video: धोनी ने 5 साल पहले ही कर दी थी पाकिस्तान की जीत की भविष्यवाणी

शमी के सपोर्ट में आए सेलिब्रीटीज

मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को सोशल मीडिया पर हार का जिम्मेदार बताए जाने के बाद कई भारतीय क्रिकेट दिग्गजों ने अपने रिएक्शंस दिए. सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह समेत कई पूर्व खिलाड़ियों ने शमी का सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी ट्रोल करने वालों पर बरसे हैं.

सचिन ने दिया शमी का साथ

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कहा, ' जब हम टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो हम हर उस शख्स का साथ देते हैं जो टीम को रिप्रजेंट करते हैं, मोहम्मद शमी कॉमिटेड हैं और वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं. उनका एक दिन बुरा हो सकता है जैसे किसी भी खिलाड़ी का होता है. मैं टीम इंडिया और सभी के साथ हूं.'

When we support #TeamIndia, we support every person who represents Team India. @MdShami11 is a committed, world-class bowler. He had an off day like any other sportsperson can have.



I stand behind Shami & Team India. — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 25, 2021



नफरत फैलाने वालों पर भड़के राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, 'मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) हमलोग आपपके साथ हैं. ये लोग नफरत से भरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें कोई प्यार नहीं करता, उन्हें माफ कर दें.'

Mohammad #Shami we are all with you.



These people are filled with hate because nobody gives them any love. Forgive them. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 25, 2021

वीरेंद्र सहवाग भी हुए हैरान

भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया, ‘मोहम्मद शमी को ऑनलाइन निशाना बनाया जाना हैरान करने वाला है और हम उसके साथ हैं. वो चैंपियन है और जो भी भारत की कैप पहनता है उसके दिल में भारत किसी भी आनलाइन उपद्रवी से ज्यादा होता है. आपके साथ हूं शमी. अगले मैच में दिखा दो जलवा.’

The online attack on Mohammad Shami is shocking and we stand by him. He is a champion and Anyone who wears the India cap has India in their hearts far more than any online mob. With you Shami. Agle match mein dikado jalwa. — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 25, 2021



पिछले 5 सालों से शमी का जलवा

मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) हाल के वक्त में भारत के बेस्ट तेज गेंदबाजों में से एक रहे हैं और पिछले 5 साल में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है. सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों ने रविवार के रात के उनके प्रदर्शन को उनके धर्म से जोड़ा जो लोगों को अच्छा नहीं लगा.





भज्जी और चहल ने दिया साथ

हार के बाद अन्य भारतीय खिलाड़ियों को भी आनलाइन ट्रोल किया गया. पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन और मौजूद लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल भी शमी के समर्थन में उतर आए. हरभजन ने ट्विटर पर लिखा, ‘हम आपसे प्यार करते हैं मोहम्मद शमी.’ चहल ने लिखा, ‘हमें आप पर बेहद गर्व है मोहम्मद शमी.’

We are so proud of you @MdShami11 bhaiya — Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) October 25, 2021

आरपी सिंह ने क्या कहा?

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आरपी सिंह ने ट्वीट किया, ‘मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) भारतीय क्रिकेटर है और हमें उस पर गर्व है. पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ हार के बाद उन्हें निशाना बनाना निंदनीय है.’