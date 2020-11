पिता के निधन के बाद मोहम्मद सिराज ने उठाया ये कठोर कदम, सौरव गांगुली भी हुए भावुक

मुंबई: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं और अभ्यास सत्र में जमकर पसीना बहा रहे हैं. इसी बीच सिराज के लिए दिल दहलाने वाली खबर आई कि उनके पिता का इंतकाल हो गया है. लेकिन इस युवा गेंदबाज ने टीम के साथ ही रहने का फैसला किया है. बीसीसीआई ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है.

बीसीसीआई (BCCI) ने बताया कि बोर्ड ने उनसे चर्चा कर स्वदेश वापस लौटने का प्रस्ताव दिया था लेकिन सिराज ने इस प्रस्ताव को ठुकरा ऑस्ट्रेलिया में रहने का ही फैसला किया है.

बीसीसीआई ने बयान में कहा, ‘भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने पिता को खो दिया. बीसीसीआई ने सिराज के साथ बात की और उन्हें स्वदेश जा दुख के समय में अपने परिवार के साथ रहने का प्रस्ताव दिया’.

Team India fast bowler Mohammed Siraj lost his father. Siraj has decided to stay with the Indian contingent. The BCCI shares his grief and will be supportive of Siraj in this extremely challenging phase. Statement: https://t.co/bi8CkrZ2Lc pic.twitter.com/u22O4XtpcA — BCCI (@BCCI) November 21, 2020

बयान के मुताबिक, ‘तेज गेंदबाज ने टीम के साथ रहने का फैसला किया है. बीसीसीआई उनका दुख समझती है और इस मुश्किल दौर में उनका साथ देगी’.

बीसीसीआई ने साथ ही मीडिया से कहा है कि वह इस मुश्किल समय में सिराज की निजता का सम्मान करें.

Our heartfelt prayers and condolences go out to Mohammed Siraj & his family, on the loss of his father. The entire RCB family is with you during this difficult time. Stay strong, Miya — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) November 20, 2020

बीसीसीआई के प्रमुख और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली (Saurav Ganguly) ने सिराज के पिता के इंतकाल पर शोक व्यक्त किया है और मजबूत मानसिकता दिखाने के लिए हैदराबाद के इस तेज गेंदबाज की सराहना की.

उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘मोहम्मद सिराज को इस परिस्थिति का सामना करने के लिए मजबूती मिले. मैं इस दौरे पर उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं जबरदस्त जीवटता’.

एक क्रिकेटर के रूप में सिराज की सफलता में उनके ऑटो चालक पिता की अहम भूमिका रही, उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने बेटे की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन किया.

May Mohammed siraj have a lot of strength to overcome this loss..lots of good wishes for his success in this trip.. tremendous character @bcci — Sourav Ganguly (@SGanguly99) November 21, 2020

सिराज (Mohammed Siraj) आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए खेलते हैं. क्लब ने ट्विटर के माध्यम से सिराज के साथ अपना दुख साझा किया.

सिराज भारतीय टेस्ट टीम में शामिल हैं और अभी सिडनी क्वारंटीन हब में हैं. कोविड सम्बंधी प्रतिबंधों के कारण वह अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए भारत नहीं लौट सकेंगे.

(इनपुट-आईएएनएस)