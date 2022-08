आमिर खान की फिल्म पर भड़के मोंटी पनेसर, कहा- ‘ये सेना और सिखों का अपमान करती है'

Monty Panesar: आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की इन दिनों पूरी दुनिया में काफी चर्चा हो रही है. इसी बीच इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पनेसर ने आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है. मोंटी पनेसर ने दावा किया है कि ये फिल्म सेना और सिखों का अपमान करती है. मोंटी पनेसर ने इस फिल्म के बायकॉट की मांग की है.

आमिर खान की फिल्म पर भड़के मोंटी पनेसर

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पनेसर ने आमिर खान की इस फिल्म को लेकर ट्विटर पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है. मोंटी पनेसर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'फॉरेस्ट गंप अमेरिकी सेना में फिट बैठता है क्योंकि अमेरिका वियतनाम युद्ध के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम आईक्यू पुरुषों की भर्ती कर रहा था. लेकिन यह फिल्म भारतीय सेना और सिखों के लिए अपमान है.. अपमानजनक. शर्मनाक.'

Forrest Gump fits in the US Army because the US was recruiting low IQ men to meet requirements for the Vietnam War. This movie is total disgrace to India Armed Forces Indian Army and Sikhs !!Disrespectful. Disgraceful. #BoycottLalSinghChadda pic.twitter.com/B8P2pKjCEs

आकाश चोपड़ा ने किया सपोर्ट

वहीं दूसरी तरफ पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा को लाल सिंह चड्ढा फिल्म की तारीफ करना भारी पड़ गया. दरअसल, पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने लाल सिंह चड्ढा को लेकर ट्वीट किया, ‘पिछली रात लाल सिंह चड्ढा देखी. आमिर ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है, उनकी शानदार फिल्मों में से एक. (लगान, गजनी, दंगल बाकी फिल्मों को मिलाकर). फिल्म आपके साथ आगे बढ़ती है और आप लाल सिंह से प्यार कर बैठते हैं.'

Saw #LaalSinghChaddha last night. What an epic performance by Aamir…one of his finest (and that says a lot for someone with the body of work that he has…Lagaan, Gajni, Dangal etc.). The film grows on you & you fall in love wid Laal Singh. Wishing @AKPPL_Official all the best

— Aakash Chopra (@cricketaakash) August 11, 2022