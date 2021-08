MS Dhoni के नए लुक को लेकर टेंशन में हैं 'Bad Man' Gulshan Grover, खुद के करियर पर नजर आया खतरा

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) ने हाल में ही अपने नए हेयरस्टाइल (Hairstyle) को लेकर सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी थी. फैंस माही के नए लुक को काफी पसंद कर रहे हैं .

आईपीएल 2021 (IPL 2021) के दूसरे फेज से पहले चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) ने जो अपना हेयरस्टाइल बदला है वो काफी कूल नजर आ रहा है. गौरतलब है कि उनके इस नए लुक को हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किया है.

भले ही क्रिकेट फैंस एमएस धोनी (MS Dhoni) के इस लुक को पसंद कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड (Bollywood) के 'बैड मैन' (Bad Man) गुलशन ग्रोवर (Gulshan Grover) इसको लेकर इनसिक्योर हो गए हैं. उन्हें अपने करियर को लेकर खतरा नजर आ रहा है.

गुलशन ग्रोवर (Gulshan Grover) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'माही भाई, बेहतरीन लुक, प्लीज डॉन के रोल को हां नहीं कहिएगा, ये मेरे धंधे पर लात मारने जैसा होगा. पहले ही मेरे 3 भाई संजय दत्त, सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ ऐसा कर रहे हैं ताकि मैं बिजनेस से बाहर हो जाऊं. आलिम हकीम, बैडमैन आपके लिए आ रहा है. '

Mahi brother @msdhoni Superb look!Plz don’t accept any Don Roles,that will be mere dhande par laatAlready 3 of my dearest Brothers @duttsanjay @SunielVShetty @bindasbhidu are doing this to get me out of business . Aalim @AalimHakim Badman is coming for you @HanspalShano pic.twitter.com/TntDWQ0lR4

— Gulshan Grover (@GulshanGroverGG) August 1, 2021