VIDEO: रिटायरमेंट को लेकर फिर बोले MS Dhoni, क्या अगले साल खेलेंगे IPL?

चेन्नई: चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) अपनी टीम को इस साल चौथी आईपीएल चैंपियन बनाकर इतिहास रच दिया. क्रिकेट फैंस के जेहन में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या माही अगले सीजन में 'येलो आर्मी' की जर्सी में क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं.

इस मुद्दे पर खुद 'कैप्टन कूल' (Captain Cool) एमएस धोनी (MS Dhoni) ने चेन्नई के इवेंट में अपना रिएक्शन दिया है, माही ने कहा, माही ने कहा 'मैं इसके बारे में सोचूंगा, इसके लिए काफी वक्त है, हम नवंबर महीने में हैं. आईपीएल 2022 (IPL 2022) अप्रैल में खेला जाएगा.'

एमएस धोनी ने शनिवार को कहा कि उनका आखिरी टी20 मैच (जाहिर तौर पर) आईपीएल में इस शहर (चेन्नई) में ही हो सकता है लेकिन उन्होंने इस टूर्नामेंट से संभावित संन्यास के बारे में किसी समय सीमा का जिक्र नहीं किया. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2021 चरण का खिताब जीतने के लिए आयोजित सम्मान कार्यक्रम में पूर्व भारतीय कप्तान ने ये बात की.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की. धोनी ने कहा कि उन्होंने हमेशा अपने क्रिकेट की योजना बनाई है और उन्होंने याद किया कि उन्होंने अपना आखिरी वनडे अपने होमटाउटन रांची में खेला था. उन्होंने कहा, ‘उम्मीद करता हूं कि मेरा अंतिम टी20 मैच चेन्नई में ही होगा. यह अगले साल होगा या फिर अगले 5 सालों में, हम इसके बारे में नहीं जानते.’

