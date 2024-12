'1.5 अरब भारतीयों का अपमान...', ट्रैविस हेड की हरकत पर नवजोत सिंह सिद्धू को आया गुस्सा, कर दी सजा की मांग

Navjot Singh Sidhu angry on Travis Head Celebration: भारतीय क्रिकेट टीम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में 184 रन से हार गई. इस हार के बाद टीम इंडिया सीरीज में 1-2 से पीछे हो गई और उसे अब सिडनी टेस्ट हर हाल में जीतना होगा. अगर टीम अगले मुकाबले में भी हार जाती है तो वह 2014 के बाद बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी गंवा देगी. मेलबर्न में मैच के आखिरी दिन एक विवादित वाकया देखने को मिला, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है.

हेड ने अजीब तरीके से मनाया जश्न

ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ट्रैविस हेड ने ऋषभ पंत का विकेट लेने के बाद अजीब तरीके से जश्न मनाया. पंत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पार्टटाइम स्पिनर हेड के आने के बाद उन्होंने सिक्स लगाने की कोशिश की. मिचेल मार्श ने बाउंड्री पर पंत का कैच ले लिया. इसके बाद हेड ने एक अनोखा लेकिन बेतुका जश्न मनाया. सोशल मीडिया पर तुरंत ही इसकी चर्चा होने लगी और भारत के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने तो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तक कर डाली.

नवजोत सिंह सिद्धू ने निकाला गुस्सा

भारत के लिए 51 टेस्ट और 136 वनडे मैच खेलने वाले सिद्धू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी भड़ास निकाली. सिद्धू ने लिखा, ''मेलबर्न टेस्ट के दौरान ट्रैविस हेड का अप्रिय व्यवहार सज्जनों के खेल के लिए अच्छा नहीं है...यह सबसे खराब उदाहरण प्रस्तुत करता है, जब बच्चे, महिलाएं, युवा और बूढ़े खेल देख रहे हों...इस कटु व्यवहार ने किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि 1.5 अरब भारतीयों के राष्ट्र का अपमान किया है...उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक निवारक के रूप में काम करेगी, ताकि कोई भी ऐसा करने की हिम्मत न कर सके!!!''

Travis head’s obnoxious behaviour during the course of the Melbourne test doesn’t auger well for for the gentleman’s game…… sets the worst possible example when there are kids, women , young & old watching the game……. this caustic conduct did not insult an individual but a…

