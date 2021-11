साउथ अफ्रीका का दौरा छोड़ वापस लौटी ये टीम, क्रिकेट में मचा हड़कंप

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के नए वेरिएंट (Coronavirus New Variant) के सामने आने के बाद नीदरलैंड क्रिकेट टीम (Netherlands Cricket Team) ने बड़ा फैसला किया है. डच बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा (South Africa Tour) रद्द कर दिया. इसके साथ ही अपनी टीम को टूर से वापस घर भेजने का फैसला किया.

नीदरलैंड (Netherlands) और दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के बीच शुक्रवार को सेंचुरियन (Centurion) के सुपर स्पोर्ट्स पार्क (Super Sport Park) में सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जा रहा था. मेजबान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 277 रन बनाए. इसके जवाब में डच टीम ने 2 ओवर में बिना विकेट खोए 11 रन बना लिए थे. तभी बारिश शुरू हुई मैच को रोक दिया गया.

Rain interrupts play in Centurion

Netherlands are 11/0 after two overs, chasing a target of 278.#CWCSL | #SAvNED | https://t.co/xNTx66i4nE pic.twitter.com/n5hrvh1bdK

— ICC (@ICC) November 26, 2021