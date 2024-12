ब्रिस्बेन टेस्ट के बीच आई बड़ी खबर, इस टीम ने बदल दिया कप्तान, मुंबई इंडियंस के स्टार की चमकी किस्मत

New Zealand Cricket: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज जारी है. सीरीज के तीसरा मुकाबला ब्रिस्बेन में है और इस मैच के बीच एक बड़ी खबर आई है. ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी देश न्यूजीलैंड ने वनडे और टी20 को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. उसने ऑलराउंडर मिचेल सैंटनर को लिमिटेड ओवर्स में अपना नया कप्तान बनाया है. बुधवार (18 दिसंबर) को न्यूजीलैंड क्रिकेट ने इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया. वह केन विलियम्सन की जगह टीम के नए कप्तान बने हैं. विलियम्सन ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद अपना पद छोड़ दिया था.

243 मैचों का अनुभव

न्यूजीलैंड के लिए 243 इंटरनेशनल मैच खेल चुके सैंटनर अब तक 24 टी20 और 4 वनडे मैचों में टीम की कमान संभाल चुके हैं. वह आधिकारिक तौर पर दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ आगामी टी20 और वनडे सीरीज में अपनी पूर्णकालिक कप्तानी की शुरुआत करेंगे. इन दो सीरीज से टीम के लिए व्हाइट-बॉल क्रिकेट का एक बड़ा दौर शुरू होगा. न्यूजीलैंड को पाकिस्तान में वनडे ट्राएंगुलर सीरीज भी शामिल है. इसमें तीसरी टीम साउथ अफ्रीका की होगी. इसके बाद पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी में कीवी टीम खेलेगी.

चेन्नई सुपरकिंग्स से मुंबई इंडियंस में गए

सैंटनर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में लंबे समय तक चेन्नई सुपरकिंग्स के सदस्य रहे हैं. इस बार उन्हें 5 बार की चैंपियन और चेन्नई सुपरकिंग्स की चिर प्रतिद्वंद्वी टीम मुंबई इंडियंस ने खरीदा है. मुंबई ने उन्हें 2 करोड़ रुपये में खरीदा है. सैंटनर ने कप्तान बनने के बाद कहा कि उन्हें पूर्णकालिक आधार पर व्हाइट-बॉल टीमों का नेतृत्व करने के लिए कहा जाना बहुत ही विनम्र अनुभव है.

ये भी पढ़ें: सलमान-सैम अयूब ने पाकिस्तान को बेइज्जती से बचाया...बाबर आजम और रिजवान फिर फुस्स, साउथ अफ्रीका की हार

सैंटनर ने क्या कहा?

सैंटनर ने कहा, ''यह स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ा सम्मान और विशेषाधिकार है कि मुझे यह अवसर दिया गया. जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो हमेशा न्यूजीलैंड के लिए खेलने का सपना होता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अपने देश की दो प्रारूपों में कप्तानी करने का अवसर मिलना विशेष है. यह एक नई चुनौती है और मैं व्हाइट-बॉल क्रिकेट के महत्वपूर्ण दौर में शामिल होने के लिए उत्साहित हूं जो हमारे सामने है.''

News | Mitchell Santner has been appointed the new BLACKCAPS white ball captain, officially taking over the role from Kane Williamson, who stepped down following the ICC T20 World Cup in June. #CricketNation https://t.co/nnMQJt5Q1R

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 17, 2024