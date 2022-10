NZ vs PAK: 'फोटो फिनिश' रेस देखी होगी, फील्डिंग अब देख लो... क्रिकेटर ने 50 मीटर दौड़कर यूं बचाया चौका- VIDEO

Devon Conway Fielding Video Viral: रेस फील्ड के दौरान तो आपने कई बार फोटो-फिनिश देखा होगा यानि जब धावकों के बीच बेहद कम अंतर हो. क्रिकेट मैदान पर ऐसा ही अंतर फील्डर और गेंद के बीच शनिवार को दिखा. एक क्रिकेटर ने चौका बचाने के लिए पूरी जान लगा दी. करीब 50 मीटर दौड़ लगाई और फिर चौका बचाने में सफलता भी पाई यानी जीत गेंद की नहीं बल्कि फील्डर की हुई.

कॉनवे ने झोंक दी ताकत

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ट्राई सीरीज के टी20 मैच के दौरान डेवॉन कॉनवे ने चौका बचाने के लिए ताकत झोंक दी. वह करीब 50 मीटर तक दौड़े और चौका बचाया. पाकिस्तान की पारी के 12वें ओवर में ये नजारा दिखा. शादाब खान ने टिम साउदी के इस ओवर की चौथी गेंद को विकेटकीपर कॉनवे के सिर के ऊपर से स्कूप शॉट की तरह खेला. कॉनवे ने गेंद को पकड़ने के लिए करीब 50 मीटर दौड़ लगाई. आखिरकार उन्होंने बाउंड्री रोप के पास पहुंचकर चौका बचाया.

थर्ड अंपायर ने किया चेक

आप गेंद और फील्डर के बीच के अंतर को ऐसे समझ सकते हैं कि चौका चेक करने के लिए थर्ड अंपायर की मदद ली गई. बाद में रीप्ले देखने से पता चला कि चौका नहीं लगा था. स्टेडियम में बैठे क्रिकेट प्रेमियों ने फिर जोर से शोर भी मचाया और कॉनवे के प्रयास की तारीफ की. शादाब खान तब तक दौड़कर दो रन पूरे कर चुके थे.

if you can't get enough of this photo-finish fielding by Conway!#NZvPAK #CricketOnPrime pic.twitter.com/ZSlQZyMyE6

— prime video IN (@PrimeVideoIN) October 8, 2022