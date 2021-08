PAK vs WI: हर तरफ Fawad Alam की Century के चर्चे, जानिए क्यों खास है ये पारी

नई दिल्ली: वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ पहला टेस्ट हारकर पाकिस्तान (Pakistan) 2 मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ चुका है. अब किंग्सटन (Kingston) में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में पाक टीम मेजबान पर दबदबा बनाने की पूरी कोशिश कर रही है.

पाक के मैच जीतने का मौका

पाकिस्तान (Pakistan) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 302-9 के स्कोर पर पारी घोषित कर दी. इसके जवाब में वेस्टइंडीज (West Indies) 39 पर 3 विकेट गंवा चुका है. मेहमान टीम के पास ये मुकाबला जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबार करने का मौका है.



फवाद आलम ने लूट ली महफिल

इस मैच में सबसे ज्यादा चर्चे पाक बल्लेबाज फवाद आलम (Fawad Alam) की बल्लेबाजी के हो रहे हैं. उन्होंने 124 रनों की शानदर शतकीय पारी खेली और आखिर तक नॉट आउट रहे. जब वो बैंटिग करने पिच पर आए तब पाकिस्तान (Pakistan) ने 2 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे.

PAK को शर्मिंदगी से बचाया

35 साल के फवाद आलम (Fawad Alam) ने पाकिस्तान (Pakistan) को शर्मिंदगी से बचा लिया और 213 गेंदों का सामना करते हुए शतक लगाया. ये उनके टेस्ट करियर की 5वीं सेंचुरी है. खास बात ये है कि उन्होंने अब तक सभी सैंकड़ा मुश्किल हालत में बनाया है.

'संकटमोचक फवाद'

टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने के बाद फवाद आलम (Fawad Alam) ने अक्सर ऐसे वक्त में सेंचुरी लगाई है, जब पाकिस्तान (Pakistan) ने शुरुआती 2-3 विकेट कम स्कोर पर ही गंवा दिए थे. कई बार उनका शतक पाक टीम की जीत की अहम वजह भी बने हैं.

फवाद हैं धैर्य की मिसाल

फवाद आलम ने 2009 में टेस्ट डेब्यू किया था, लेकिन 3 मैच खेलने के बाद ही वो ड्रॉप हो गए थे. 10 साल बाद वो पाकिस्तान (Pakistan) टीम में लौटे और फिर 10 मैचों में 4 शतक जड़ दिए. वो पाक टीम की तरफ से सबसे कम पारियों में 5 सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.