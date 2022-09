Pakistan Cricket: पाकिस्तान के इस स्टार क्रिकेटर ने पैरों से उठाया अपने ही देश का झंडा, Video वायरल

Mohammad Rizwan, Pakisan Flag: किसी भी देश का झंडा, उसके नागरिकों की शान होता है जिसे हर हाल में सम्मान दिया जाना चाहिए. यह बात शायद पाकिस्तान के क्रिकेटर भूल गए और एक बड़ी गलती कर बैठे. पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने अपने पैरों से देश का झंडा उठाने की कोशिश की. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और रिजवान को ट्रोल किया जा रहा है.

पैरों से उठाया राष्ट्रीय ध्वज

30 साल के रिजवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो क्लिप में रिजवान फैंस को ऑटोग्राफ दे रहे हैं. लग रहा है कि यह वीडियो इंग्लैंड के खिलाफ जारी टी20 सीरीज के दौरान का ही है. एक फैन ने इस दौरान ऑटोग्राफ के लिए रिजवान को पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज दिया. वीडियो के आखिर में दिख रहा है कि रिजवान अपने पैरों से पाकिस्तान का झंडा उठा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो हाल ही में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच जारी टी20 सीरीज के दौरान का है. इस किसी मैच के बाद शूट किया गया है. दुनिया के टॉप टी20 बल्लेबाजों में शुमार रिजवान मैच के बाद ऑटोग्राफ दे रहे थे. वह फैंस से ऑटोग्राफ के लिए चीजें मांगते हैं तो कुछ कैप देते हैं, कुछ जर्सी और एक राष्ट्रीय ध्वज भी देता है. वह सभी पर साइन करते हैं और आखिरी में अपने पैरों से पाकिस्तानी झंडा उठाते हैं. वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स उन्हें दूसरे देशों के लोगों से सीखने को कह रहे हैं.

Mohammad Rizwan raised the flag with his feet#ihaterizwan#countryfirst

Credit @khelshel pic.twitter.com/AN3LG6L5RD

— Shivam Rajvanshi (@social_timepass) September 27, 2022