इमरान की कुर्सी छिनने पर PCB को होगा तगड़ा नुकसान, दिग्गज खिलाड़ी भी समर्थन में उतरे

नई दिल्ली: पाकिस्तान में सियासत काफी गरमाई हुई है. एक किक्रेटर से राजनेता बने इमरान खान हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. चाहे उनकी निजी जिंदगी हो, या राजनीतिक कैरियर. उनका विवादों से भी पुराना नाता रहा है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस समय अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं. रविवार को उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने इसे संविधान के अनुच्छेद 5 का उल्लंघन माना और प्रस्ताव को खारिज कर दिया. संसद से 'अविश्वास' प्रस्ताव खारिज होने के बाद पूर्व कप्तान और वर्तमान पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान के समर्थन में कई पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी उतर आए हैं, और सोशल मीडिया पर जमकर इमरान की तारीफ करते दिखाई दिए.

इमरान खान ने आरोप लगाया था कि उन्हें सत्ता से बेदखल करने का कदम एक विदेशी साजिश का परिणाम था. इसे नेशनल असेंबली के स्पीकर ने भी माना. इसके बाद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वसीम अकरम और वकार यूनिस ने रविवार को संसद से 'अविश्वास' प्रस्ताव को खारिज होने के बाद इमरान खान के पीछे अपना समर्थन दिया. संसद में हुई सनसनीखेज घटनाओं के बाद, पाकिस्तान क्रिकेट बिरादरी सहित दुनिया भर से प्रतिक्रियाओं ने तेजी से उड़ान भरी. पूर्व टीम के साथी वकार यूनिस ने लिखा, 'हमेशा की तरह आप पर गर्व है कप्तान. क्या मास्टर स्ट्रोक है.'

As always Proud of you Skipper What a Master stroke @ImranKhanPTI @PTIofficial #NoConfidenceMotion Crushed. #GameChanger #BornLeader #PakistanZindabad pic.twitter.com/qE00vvXLAw

पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने भी इमरान खान की सराहना की, जबकि रविवार की घटनाओं से पहले महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए अपना मजबूत समर्थन देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया था.

And the game is not over yet #IstandwithImranKhan #NeverGiveUp pic.twitter.com/NXr5G83xVC

e) April 2, 2022