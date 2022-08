Virat Kohli: 'विराट को मिली खूबसूरत बीबी, लग गई लोगों की नजर', PAK फैन ने कोहली को लेकर दिया बयान

India vs Paksitan Virat Kohli: भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को दर्शकों में बहुत ही ज्यादा रोमांच बना हुआ है. सारी दुनिया के क्रिकेट निगाहें इस समय विराट कोहली (Virat Kohli) की तरफ लगी हुई हैं. कोहली लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. उनके बल्ले से रन निकलना मुश्किल हो गया है. लेकिन अब एक पाकिस्तानी फैन ने विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया है.

कोहली को लेकर दिया ये बयान

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के फैन बशीर चाचा मैच से पहले इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हौसला बढ़ाते दिखे. जब उनसे पूछा गया कि आप किसे सपोर्ट करने आए हैं, तो उन्होंन कहा कि वह भारत को सपोर्ट करने आए हैं. भारत इस मैच को जीत सकता है. इसके लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली काफी हैं. इसके बाद उन्होंने कहा कि विराट कोहली (Virat Kohli) को इतनी खूबसूरत बीबी मिली है. उन्हें नजर लग गई है.

Super fan Bashir Sahab is very excited for India vs Pakistan match and gave his best wishes to @imVkohli @preetiddahiya #INDvsPAK #India #Pakistan #indiancricket #TeamIndia #IndiaCricketTeam #IndiaVsPakistan #AsiaCup2022 #ViratKohli #RohitSharma #asiacup pic.twitter.com/NFdQTcKq3h

— CricketCountry (@cricket_country) August 27, 2022