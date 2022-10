Shoaib Akhtar on Pakistan Loss vs Zimbabwe : पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ऐसा उलटफेर शायद ही कभी हुआ हो. टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में उसे गुरुवार को जिम्बाब्वे ने हरा दिया. इस हार के बाद पाकिस्तान के कई दिग्गजों ने प्रतिक्रिया जाहिर की. जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के राष्ट्र-प्रमुख तक के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया. इस बीच पूर्व दिग्गज पेसर शोएब अख्तर पाकिस्तान क्रिकेट पर जमकर बरसे. उन्होंने टीम चयन पर भी सवाल खड़े किए.

एक रन से हारा पाकिस्तान

पर्थ में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में आमने-सामने थे. जिम्बाब्वे ने मजबूत मानी जा रही पाकिस्तानी टीम पर एक रन से जीत दर्ज की. जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 130 रन बनाए जिसके जवाब में बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम 8 विकेट पर 129 रन ही बना पाई. पाकिस्तान को अभी तक मौजूदा टूर्नामेंट में एक भी जीत नहीं मिल सकी है.

शोएब अख्तर हुए गुस्सा

शोएब अख्तर ने अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर जाहिर किया. उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया. अख्तर ने कहा, 'बहुत शर्मिंदा करने वाला, और सेलेक्ट करो औसत दर्जे के खिलाड़ियों को, और चुनो औसत टीम मैनेजमेंट और औसत पीसीबी. यह नतीजा आया है. मैं बहुत निराश हूं. जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गए. अब आप मुश्किल से ही क्वालिफाई (सेमीफाइनल के लिए) कर पाएंगे. अब संभावना जताते रहिए कि ऐसा होगा, वैसा होगा. दक्षिण अफ्रीका हारेगा लेकिन हम ऐसी स्थिति में आए क्यों. याद है मैंने दो महीने पहले वीडियो में कहा था- आप औसत खिलाड़ियों का चयन करोगे तो औसत नतीजे ही आएंगे.'

Average mindset, Average results. Thats the reality, face it. pic.twitter.com/plLZ11Qx0Y

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) October 27, 2022