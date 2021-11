ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद पाकिस्तान की जमकर हुई किरकिरी, भारतीय फैंस ने बनाए जबर्दस्त मीम्स

नई दिल्ली: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) से बाहर होने के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) का जमकर किरकिरी हो रही है. ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने बाबर आजम की सेना को सेमीफाइनल में 5 विकेट से धूल चला दी.

पाकिस्तान के मंसूबों पर फिरा पानी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान (Pakistan) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 176 रन बनाए. मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) ने 67, फखर जमां (Fakhar Zaman) ने 55 और बाबर आजम (Babar Azam) ने 39 रनों का योगदान दिया. इतनी शानदार बल्लेबाजी भी पाक टीम के काम न आई. वहीं ऑस्ट्रेलिया (Australia) की तरफ से मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने 2, पैट कमिंस (Pat Cummins) और एडम जम्पा (Adam Zampa) ने 1-1 विकेट हासिल किए.

पाकिस्तान को हराकर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने 177 रन के टारगेट का पीछा करते हुए पहला विकेट महज 1 रन के स्कोर पर खो दिया. फिर डेविड वॉर्नर (David Warner) और मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) ने पारी को संभालते हुए 51 रन की पार्टनरशिप की. वॉर्नर ने 49 और मार्श ने 28 रन बनाए. एक वक्त ऐसा आया जब 96 रन पर कंगारु टीम के 5 विकेट गिर गए. तब ऐसा लगा कि पाकिस्तान ये मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) और मैथ्यू वेड (Matthew Wade) के इरादे कुछ और ही थे. इन दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से रोमांचक जीत दिला दी.



ट्विटर पर उड़ा PAK टीम का मजाक

आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) के फाइनल में अब ऑस्ट्रेलिया (Australia) का मुकाबला अब न्यूजीलैंड से होगा. पाकिस्तान (Pakistan) की इस करारी शिकस्त पर भारतीय क्रिकेट फैंस में खुशी का माहौल है, वो सोशल मीडिया पर मजेदार अंदाज में मीम्स शेयर कर रहे हैं. आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ चुनिंदा ट्वीट्स पर.

#PAKVSAUS Warner, Wade and Hasan Ali, You have done it. pic.twitter.com/5LLFZSioRo — Vicky Thakur (@JammuSeHu) November 11, 2021

Me running into Hassan Ali anywhere in Lahore .#PAKVSAUS pic.twitter.com/kHc07MysDx — Aleeeyyy. (@iam_aleeraza) November 11, 2021