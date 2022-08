IND vs PAK: शाहीन अफरीदी के बाहर होने पर सदमे में पाकिस्तान के वकार यूनिस, गुस्से में रोहित-विराट के लिए कही ये बात

Waqar Younis On Indian Team: सभी क्रिकेट फैंस को 28 अगस्त को होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का इंतजार है, लेकिन इस मुकाबले से पहले ही पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Afridi) बाहर हो गए हैं. इससे पाकिस्तानी टीम को तगड़ा झटका लगा है. अब पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनिस (Waqar Younis) ने इसको लेकर भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर को लेकर तगड़ा तंज कसा है.

वकार यूनिस ने कही ये बात

पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) चोट की वजह से एशिया कप से बाहर हो गए हैं. इससे भारतीय फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है. वहीं, पाकिस्तान के दिग्गज पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनिस (Waqar Younis) ने ट्वीट करते हुए भारतीय टीम पर तंज कसा है. उन्होंने लिखा, 'शाहीन अफरीदी की चोट भारतीय टॉप ऑर्डर बल्‍लेबाजों के लिए बड़ी राहत है. दुखद है कि हम उन्‍हें एशिया कप 2022 में खेलते हुए नहीं देखेंगे. जल्‍दी फिट हो जाओ चैंपियन.' भारत के लिए टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) खेलते हैं.

Shaheen’s injury Big relief for the Indian top order batsmen. Sad we won’t be seeing him in #AsiaCup2022 Get fit soon Champ @iShaheenAfridi pic.twitter.com/Fosph7yVHs

— Waqar Younis (@waqyounis99) August 20, 2022