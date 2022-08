Babar Azam: पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम पर बुरी तरह भड़के लोग, कहा-पेट बाहर आ रहा है इसका कुछ करो

Pakistan Captain Babar Azam: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम इस समय बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ खूब रन बनाए हैं. वह विराट कोहली की तरह ही अपनी फिटनेस के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. अब उन्हें एक खास वजह से सोशल मीडिया पर फैंस के गुस्से का शिकार होना पड़ा है.

इस वजह से बाबर आजम हुए ट्रोल

बाबर आजम (Babar Azam) को सोशल मीडिया पर फैंस फिटनेस की वजह से ट्रोल कर रहे हैं. बाबर आजम अच्छी फिटनेस पाने के लिए जम में पसीन बहा रहे हैं. बाबर आजम इस समय नीदरलैंड के दौरे पर हैं. जहां टीम तीन वनडे मैचों की सीरीज खेल रही है. पाकिस्तान सीरीज में 2-0 से आगे हैं. इसके बाद कप्तान बाबर ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की है, जिसके बाद फैंस ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया है.

Your persona makes the way pic.twitter.com/LKij6mJnIo

पेट अंदर करने की दी सलाह

बाबर आजम की फोटो पर यूजर ने पेट बाहर आ रहा है. रोहित शर्मा मत बन जाना. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि अपनी फिटनेस ध्यान दो. एक दूसरे यूजर ने लिखा है 36 से 37 साल तक खेलने पर अपनी हेल्थ सही रखो.

Work more on fitness if you want to play till 36-37 mate

— Nikhil Rajpu) August 17, 2022