Ramiz Raja: 'PAK में टीम इंडिया एशिया कप नहीं खेलेगी तो...', PCB चीफ रमीज राजा की भारत को खुलेआम चुनौती

Pakistan Cricket Team: पाकिस्तान में साल 2023 का एशिया कप होना है, जिसमें एशिया की टीमें भाग ले रही हैं. BCCI के सचिव जय शाह पहले ही कह चुके हैं कि टीम इंडिया क्रिकेट खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी. वहीं, एशिया कप का आयोजन भी तटस्थ स्थान पर होगा. अब इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चीफ रमीज राजा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने धमकी भरे अंदाज में BCCI को ललकारा है. आइए जानते हैं, इसके बारे में.

रमीज राजा ने दिया ये बयान

पाकिस्तान की तरफ से पहले भी ये कहा जा चुका है कि अगर टीम इंडिया एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो पाकिस्तान भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का बहिष्कार करेगा. इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज राजा ने एक बार फिर इस बात को हवा दी है. उन्होंने कहा, ' यदि वे एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आते हैं तो वे अगले साल हमारे बिना वर्ल्ड कप खेलेंगे. हम इस बारे में आक्रामक रुख रखेंगे.'

Ramiz Raja says that if India don't play the Asia Cup in Pakistan, Pakistan won't play the World Cup in India next year.#Cricket pic.twitter.com/8IizhYGN2E

